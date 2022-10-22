Частина України залишилася без світла через ракетний обстріл [ Редагувати ]
Електроенергія
Джерело: Слово і Діло
Джерело: Слово і Діло
Російські окупанти знову атакували енергетичні об'єкти України 22 жовтня. Через це жителі низки областей залишилися без електроенергії та частково - без водопостачання.
Відключення світла через обстріли
- У Хмельницькому відсутнє світло після вибухів. Містян також закликали зробити запаси води, адже вона також може зникнути найближчим часом.
- У Луцьку росіяни влучили в об'єкт енергетики, через це світла немає у частині міста. Українців просять підготували запас води.
- В окремих населених пунктахВолинської області місцями зниклосвітло та вода, а також погіршився зв'язок.
- В Уманському районі Черкаської області відсутнє світло через влучання ракети по енергооб'єкту в сусідній області.
- У декількох населених пунктах Одеського району відсутнє світло через два ракетні удари росіян по об’єкту енергетичної інфраструктури області.
- Жителів Кіровоградської областіпопереджають про можливі перебої з електроенергією через ракетні удари по важливих енергетичних об’єктах у Кропивницькому та Голованівському районах.
- Мешканців Тернополя також попереджають про проблеми з електропостачанням у сусідніх областях та закликають підготувати все необхідне на випадок аварійного вимкнення світла.
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