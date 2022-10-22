У суботу, 22 жовтня, під час масштабної атаки росії по Україні силам ЗСУ вдалося збити 18 ракет окупантів. Про це повідомляє Повітряні сили ЗСУ.

Ворог атакував щонайменше десятьма літаками стратегічної авіації Ту-160 та Ту-95 з району Волгодонська Ростовської області.

За даними військових, було випущено 17 крилатих ракет Х-101 (Х-555).

Крім того, рашисти атакували із кораблів з акваторії Чорного моря крилатими ракетами "Калібр". Усього - 16 пусків.

З 7.00 до 11.00 ранку у зонах відповідальності повітряного командування "Південь", повітряного командування "Центр", повітряного командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України авіацією, зенітними ракетними підрозділами та мобільно-вогневими групами знищено 18 крилатих ракет ворога: