У суботу, 22 жовтня, в "Укренерго" заявили про те, що удари по енергетичним об'єктам України можуть бути масштабніші ніж після попередніх масованих ударів.

Тож у Києві та низці областей запроваджено обмеження енергопостачання.

Сьогодні, 22 жовтня, рашисти здійснили ще одну ракетну атаку на енергетичні об’єкти магістральних мереж західних регіонів України. Масштаб пошкоджень співставний або може перевищувати наслідки атаки 10-12 жовтня.

Ремонтні бригади приступлять до відновлення після того, як рятувальники ліквідують наслідки ракетних ударів.

Обмеження енергопостачання запроваджується в:

Києві;

Київській області;

Чернігівській області;

Житомирській області;

Сумській області;

Харківській області;

Полтавській області;

Дніпропетровській області;

Запорізькій області;

Кіровоградській області.

Обмеження споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були пошкоджені терористичними ракетними атаками.

Українців закликають зменшити споживання електроенергії впродовж всього дня, а особливо під час пікових годин навантаження:

з 6:00 до 11:00;

з 17:00 до 23:00.