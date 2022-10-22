"Окупанти готують Херсон до вуличних боїв та перевдягаються у цивільний одяг" - Генштаб [ Редагувати ]
Окупанти готують Херсон до вуличних боїв. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні щодо ситуації на передовій.
За наявною інформацією, місто Херсон залишила значна частина населення. російські окупанти, що залишилися у місті, переодягаються у цивільний одяг та заселяються у залишені помешкання. Ворог готує Херсон до вуличних боїв.
Водночас російські загарбники почали звільняти приміщення Каховської лікарні від пацієнтів та медичного персоналу.
Також у Генштабі повідомили, що в Енергодарі на Запоріжжі окупанти грабують залишені квартири та готелі в яких проживали.
по темі
У суботу, 22 жовтня, близько 12.00, українські військові збили російський гелікоптер у Бериславському районі Херсонської області
У суботу, 22 жовтня, у тимчасово окупованому Херсоні пролунали вибухи
Очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич заявив про те, що у п'ятницю, 21 жовтня, російські окупанти викрали вихованців обласного будинку дитини.
Окупанти збільшили кількість блокпостів у Херсонській області після оголошення масової "евакуації" через нібито можливий "удар" українських військових в регіоні
У четвер вдень, 6 жовтня, у Херсоні пролунали вибухи