В окупованому Херсоні пролунали вибухи [ Редагувати ]
У суботу, 22 жовтня, у тимчасово окупованому Херсоні пролунали вибухи. Про це повідомляє "Суспільне".
Зазначимо, що в Херсоні та області повітряну тривогу не оголошували.
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