Окупанти примушують жителів Херсона негайно залишити місто [ Редагувати ]
Окупаційна влада Херсона закликає мешканців негайно покинути місто через напружену ситуацію на фронті. Про це повідомляє окупаційна "адміністрація" Херсонської області.
Мирні жителі Херсона та всі "підрозділи" та "міністерства цивільної адміністрації" повинні сьогодні переправитися на лівий берег Дніпра.
Таке рішення окупанти пояснюють напруженою ситуацією на фронті, підвищеною небезпекою масованих обстрілів міста та загрозою "терористичних атак".
Так звана "адміністрація" повідомляє про відправлення річкових катерів з Херсона до міста Олешки на Херсонщині.
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