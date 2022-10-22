У суботу зранку, 22 жовтня, окупанти завдали ракетного удару по одному з об'єктів енергетики Луцьку. Його відновлення неможливе. Про це повідомляється у Telegram-каналі Луцького міського голови Ігоря Поліщука.

Пошкодження об'єкта енергетики, по якому було здійснено влучання критичні. Фактично він знищений. Наразі його відновлення неможливе.

Міський голова додав, що під час удару росія застосувала три ракети Х-101.