Колишніх відносин України з рф більше не буде - Зеленський [ Редагувати ]
Після закінчення війни росії проти України між країнами не буде колишніх відносин. Бо українці не вибачать росіян, які намагаються знищити їх як націю.
Про це сказав президент Володимир Зеленський в інтерв'ю для канадських телеканалів CTV та CBC .
За його словами, рано чи пізно росію очолять люди, з якими Україна в тому чи іншому вигляді спілкуватиметься.
"Але за умови, що не буде війни, що це не буде ультиматумом, за поваги нашого суверенітету та нашої нації, наших людей, нашого права. У таких умовах, звичайно, буде спілкування. Чи буде повернення відносин, які були до війни? Упевнений, що ні. Суспільство їм цього не пробачить", - зазначив Зеленський.
Він також підкреслив, що рівень відносин залежатиме від того, чи сама росія поверне захоплені території, чи Україні доведеться їх відвойовувати.
"Політичні відносини будуть. Але суспільству ви не можете диктувати, як ставитися до суспільства держави, яка хотіла стерти нас з лиця землі", - додав президент.
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