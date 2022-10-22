ЗСУ збили другий за день російський "Алігатор" [ Редагувати ]
Українські зенітники збили другий за день російський гелікоптер Ка-52, який називають "Алігатором".
Про це повідомляють в Telegram Повітряні сили ЗСУ.
"22 жовтня близько 16:00 зенітним ракетним підрозділом Повітряного командування "Центр" на південному напрямку знищено ще один російський ударний вертоліт Ка-52", - йдеться у повідомленні.
Перший за сьогодні "Алігатор" збили на Херсонщині. Повітряну ціль вдалося вразити у Бериславському районі.
Зазначимо, за даними Генерального штабу Збройних сил України, з початку повномасштабного вторгнення росії вдалося знищити 243 вертольоти противника.
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