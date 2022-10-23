ЗСУ збили 16 "Шахедів" за ніч [ Редагувати ]
У ніч на неділю, 23 жовтня, окупанти "традиційно" намагалась атакувати південь України іранськими дронами-камікадзе. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.
Наші воїни збили 16 одиниць "Шахедів".
Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряне командування "Південь" Повітряних Сил на Миколаївщині знищено одинадцять ворожих дронів, ще три "Shahed-136" збито іншими підрозділами Сил оборони півдня країни.
Ще два дрони були знищені Повітряним командуванням "Схід" та "Центр" на сході й півночі України.
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