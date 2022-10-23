Вночі проти неділі, 23 жовтня, окупанти вночі завдали ракетного удару по Миколаєву. Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Пошкоджень зазнали два житлових будинки, також поранення отримав цивільний чоловік.

Вночі російські терористи обстріляли Миколаїв ракетами типу С-300. Одна з них влучила у п’ятиповерховий житловий будинок, повністю зруйнувавши квартиру на п’ятому поверсі. Також пошкоджень зазнав сусідній 10-поверховий житловий будинок. Уламками та вибуховою хвилею в ньому винесло вікна, двері, понівечило балкони.

Також було пошкоджено теплотрасу, дитячий майданчик та кілька припаркованих автівок.

Обійшлось без жертв, проте один чоловік отримав легкі поранення від уламків скла - йому надали медичну допомогу на місці, від госпіталізації він відмовився.

Територію вже обстежили фахівці ДСНС. На місце виїхала аварійна бригада для ремонту теплотраси.

Будинки також обстежать працівники адміністрації району, які зафіксують усі пошкодження. Комунальники приберуть територію від будівельного сміття та уламків. Потім будівельні бригади закриють пошкоджені вікна ОСБ плитами.