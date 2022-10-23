Втрати росії: Генштаб назвав нові дані [ Редагувати ]
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook
Протягом минулої доби, 22 жовтня, сили ЗСУ "приземлили" 20 ворожих безпілотників. Також було ліквідовано 400 російських окупантів.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 23 жовтня орієнтовно склали:
- особового складу - 67470 (+400) осіб ліквідовано;
- танків - 2584 (+5) од;
- бойових броньованих машин - 5284 (+18) од;
- артилерійських систем - 1667 (+14) од;
- РСЗВ - 374 (+1) од;
- засоби ППО - 189 (+0) од;
- літаків - 270 (+0) од;
- гелікоптерів - 245 (+2) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1361 (+20;
- крилаті ракети - 350 (+21);
- кораблі /катери - 16 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4039 (+18) од;
- спеціальна техніка - 148 (+0).
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