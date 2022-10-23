Керівниця пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк розповіла про те, що окупанти продовжують закріплювати свої позиції на лівому березі Дніпра після евакуації з правого. Про це вона сказала в ефірі телемарафону.

ЗСУ тим часом й далі просувають лінію фронту.

Треба бути дуже критичними щодо повідомлень, які лунають в умовах гібридної війни. Зокрема, колабораційна та окупаційна влада зорієнтована якраз дуже потужно на інформаційний фронт, щоб сіяти паніку серед населення, зокрема і той самий техногенний шантаж щодо потенціалу використання Каховської ГЕС.

Як пояснила Гуменюк, росіяни продовжують шантажувати тим, що ЗСУ нібито планують вдарити по ГЕС, попри те, що окупанти самі ж замінували об'єкт та звільнили усіх українських працівників, таким чином обмеживши до нього доступ та посиливши охоронний режим.

Це якраз все свідчить про підготовку певних заходів маніпуляційного характеру, який вони намагаються використовувати. Так, вони продовжують самі евакуюватися з правого на лівий берег, це не так стрімко відбувається саме через те, що вони використовують тільки альтернативні переправи, не можуть користуватися повноцінно мостами.

За словами Гуменюк, росіяни продовжують тікати з правого берега, переміщуючи на лівий різні елітні підрозділи й офіцерський склад, залишаючи лише мобілізованих за принципом "кого не шкода".

Тим часом ЗСУ продовжують рухати лінію фронту, попри те, що окупанти міцно засіли за оборонним рубежем.