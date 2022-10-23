Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв заявив про те, що у Києві близько 30% будинків отримали опалення. Інші ж приєднають вже протягом тижня. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

Ми орієнтуємося в принципі на показники минулого року (щодо температури, - ред.), серйозних відхилень не повинно бути, можливо плюс-мінус градус, не буде якихось різких відхилень.

За словами заступника голови КМДА, підключення до централізованого опалення позитивно впливає на економію електроенергії, оскільки люди припиняють користуватися обігрівачами, що, зі свого боку, зменшує навантаження на енергосистему.

Це на сьогодні надзвичайно важливо. В цьому був задум. Поступово підключаємо будинки до централізованого опалення, на це треба певний час, десь, тиждень, щоб місто було з теплом.

Сьогодні ж, як відзначив Пантелеєв, до централізованого опалення у Києві підключені 30% житлових будинків.