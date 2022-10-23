Росіяни не повертають дітей батькам з "відпочинку" в рф до Енергодара [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
В Енергодарі батькам, які відправили свої дітей на "відпочинок" до росії, повідомляють, що вони затримуються на невизначених термін та будуть ходити у російські школи.
Про це повідомляє мер Енергодара Дмитро Орлов.
Він зазначив, що деякі батькі, які попри повномасштабну війну відправили своїх дітей з Енергодара та навколишніх сіл до Краснодарського краю росії, вже почали отримувати тривожні повідомлення.
"Окупанти поставили їх перед фактом, що діти "затримуються на відпочинок в Росії на невизначений термін", наказали передати теплі речі, та "заспокоїли", що діти ходитимуть там до школи", - написав Орлов.
За його словами, діти фактично стали заручниками терористів.
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