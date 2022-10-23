Росіяни готують провокацію у Мелітополі - мер Федоров [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Російські загарбники готують чергову провокацію у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області, у якій хочуть звинуватити українських захисників.
Про це повідомляє мелітопольський міський голова Іван Федоров в ефірі телемарафону.
Зазначимо, що сьогодні у Мелітополі відзначають день визволення від нацистів у 1943 році. Зазвичай у цей день жителі вшановували ветеранів, але сьогодні окупанти намагаються внаштували провокацію у місті.
"О 16:00 на центральній площі міста вони збирають масовку і збираються вчинити провокацію, щоб потім звинуватити наші сили спротиву, наших партизан, наші Збройні сили", - сказав Федоров.
Він наголосив, що для українських захисників мирні мешканці - це пріоритет, і ніхто не збирається піддавати їх небезпеці.
Федоров закликав мелітопольців уникати місць скупчення людей, не підходити до російських військових і ворожої техніки та в жодному разі не брати участь в сумнівних заходах загарбників.
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