Ані дня без атак. Росіяни не припиняють терору. Сьогодні вони атакували Нікопольський район на Дніпропетровщині та Запоріжжі. Та порівняно з учорашнім днем, нині в Україні було майже спокійно.

Енергетики зараз посилено працюють над відновленням електроенергії фактично в половині наших областей. На Хмельниччині, де напередодні було два влучання в обʼєкти критичної інфраструктури, вже відновили електропостачання. А що в інших регіонах? Про наслідки масованої ракетної атаки рашистів - наш перший матеріал.

Чотири десятки ракет і 16 безпілотників. Саме стільки у суботу запустили по наших містах росіяни. Черговий "енергетичний" теракт по інфраструктурі 9-ти областей України. Більшість - снарядів ЗСУ вдалося збити. Та деякі все ж долетіли...

Волинь постраждала чи не найбільше. Ракетою знищено обʼєкт енергетики в Луцьку.

Ігор Поліщук, міський голова Луцька:

Здійснено влучання по об'єкту енергетики, за попередньою інформацією ракетами х101, три ракети об'єкт енергетика. На жаль, майже повністю зруйновано. На разі про відновлення його не йдеться.

Прицільно влучили окупанти і по підстанції в Ковелі. Як наслідок - понад сто тисяч абонентів області залишилися без електропостачання, а декотрі й без води.

Рівненська область. Тут окупанти розбомбили два об'єкти енергетики, один з яких - в обласному центрі. Після вибухів одразу зникло світло майже по всьому місту та ще в кількох районах області. А на місці влучань - спалахнула пожежа.

Ігор Кухарчук, заступник начальника центру з питань оперативного реагування Служби порятунку Рівненщини:

По прибуттю було встановлено, що горять трансформаторні підстанції - два автоматичних об'ємом мастила трансформаторів понад двісті метрів кубічних.

Олександр Третяк, міський голова Рівного:

Обійшлося без жертв. Критична інфраструктура залишилась без електроенергії, але основні заклади охорони здоров'я, основні об'єкти критичної інфраструктури, всі були із генераторами та альтернативними джерелами живлення.

Саме так - на генераторах працювали вчора лікарні і на Хмельниччині. Там - дві ракети влучили в енергообʼєкти: всамому Хмельницькому та біля Шепетівки. Тож певний час у містах не було світла.

Ірина Королюк, директор КП "Хмельницький міський перинатальний центр":

В період відключення електроенергії спрацював генератор. Ми мали повністю і освітлення, мали можливість приймати пологи в сховищі. Серед чотирьох новонароджених учора хмельничан - і Вадимчик. Пані Лілія народила первістка саме під час ракетних атак.

Лілія, мати новонародженого хлопчика:

Перші перейми почались у бомбосховищі, але я не дотянула, не дотужилась, то вже потім підняли на верх. І вже через 3 хвилини народила. - Лячно було? – Дуже. Нас не подолати. В нас таких козаків україночки народжують, вних нічого не вийде. Навіть без світла народим. Криниці є, свічки є, романтика. Все буде добре.

І вже сьогождні електропостачання на Хмельниччині вдалося відновити. Та в цю непросту добу - людей жодної паніки не було.

Ми знали, що можливі відключення води, світла, тому запаси води у нас були. Тяжко, але тримаємось.

А от на Сумщину, Чернігівщину та Київщину - російські ракети не долетіли. Відпрацювали наші сили ППО!

Однак за ці два тижні масованих атак - постраждало 40% енергетичної інфраструктури України. А збитки і порахувати складно - це мільярди доларів. Лише вчора - без електропостачання залишилися понад мільйон абонентів - порахували в Офісі Президента України. А в "Укренерго" наслідки вчорашньої атаки прирівняли з масштабами пошкоджень з обстрілами 10-12 жовтня. Відтак вимушено обмежили енергопостачання в багатьох областях України.

Володимир Кудрицький, голова правління НЕК "Укренерго":

Все ще тривають ремонтні роботи в деяких областях: це Волинська. Рівненська Кіровоградська, Черкаська областях. Для того, щоб заживити споживачів або більшість споживачів, як правило потрібно, від 1 до декількох днів. Для того, щоб відновити повністю функціональність нашої енергосистеми, яка існувала до вторгнення або до початку оцих ракетних обстрілів, це може зайняти від декількох тижнів до 2-3 місяців.

На думку експертів, росіяни взялися до тактики "енергетичного терору", через відсутність успіхів на фронті. Відтак атакують тил - нищать критичну інфрастуктуру. Аби залякати і українців, і європейців.

Євген Дикий, науковець, ветеран батальйону "Айдар":

Відповідно, збільшити в рази потік уркаїнців біженців до Європи. А в поєднанні з їх газовим шантажем самої Європи - от з цими підірваними трубопроводами в Чорному морі - разом це має призвести до того, що те чого вони не добились на українському фронті, вони хочуть добитись на фронті західному. Щоб Європа застогнала від холоду, дорогих платіжок і пари мільйонів українських біженців. Це те, шо ускладнить нам життя, але це не те, що поставить на коліна.

Володимир Зеленський, Президент України: