Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив про те, що попри постійні залякування, росію вже давно ніхто не боїться, а ось самі росіяни "слабкі боягузи", які хочуть переговорів з Україною, бо це єдиний спосіб "зупинити свій крах". Але скільки б кремль не займався різного роду шантажем, Україна на переговори не погодиться.

росію давно вже ніхто не боїться, бо вони слабкі боягузи, які мріють про переговори, щоб зупинити свій крах. Це бачить весь світ. Переговорів не буде. А все брудне залишиться із рф в ізоляції, у якій вона обов’язково опиниться.

Єрмак нагадав до яких провокацій та вбивств українців вдавалась росія, додавши, що цей "брудний шантаж виглядає дуже примітивно".