Президент "Мотор Січ" співпрацював з рф: СБУ опублікувала докази [ Редагувати ]
Служба безпеки України опублікувала докази співпраці з рф президента промислового гіганта АТ "Мотор Січ".
Навіть після повномасштабного вторгнення агресора посадовець, який раніше неодноразово обирався народним депутатом від "партії регіонів", продовжував постачати двигуни та інші запчастини до російських ударних вертольотів. Тим самим - фактично підтримував ворога та допомагав йому обстрілювати українські міста і села.
Він виправдовував напад росії і висловлював надію, що путін не зупинить наступ своїх військ, розмірковував про "нацистів" в Україні тощо.
Днями співробітники СБУ затримали посадовця та одного з працівників авіапідприємства і оголосили їм про підозри.
Служба безпеки робитиме усе, аби встановити інших осіб, причетних до незаконної діяльності, та притягнути їх до відповідальності. Очищення України від зрадників та колаборантів триває!
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