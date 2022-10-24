Зеленський звернувся до Ізраїлю із закликом передати системи ППО [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський закликав Ізраїль визначитися, з ким він. Із демократичним світом, чи з тими, хто заплющує очі на російський терор.
"Чи не час Ізраїлю обрати, із ким ви? Чи з демократичним світом, який пліч-о-пліч бореться проти екзистенційної загрози своєму існуванню? Чи з тими, хто заплющує очі на російський терор навіть тоді, коли ціною продовження терору є повна руйнація глобальної безпеки? Я вірю, що ви дасте справедливі відповіді на мої запитання", - наголосив президент України.
Зеленський також подякував народу Ізраїлю за розуміння та допомогу, зокрема медичну, а також медіа країни, які поширюють правду про війну росії проти України та засуджують російський терор.
"І ми бачили: нас підтримують на землі обітованій. Вірю, що ми побачимо підтримку і в небі", - додав глава держави.
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