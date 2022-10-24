Падіння російського військового літака в Іркутську: у ГУР назвали причину [ Редагувати ]
Причиною падіння російського винищувача на житловий будинок в Іркутську стала низька якість проведених ремонтних робіт.
Про це повідомляє в Facebook Головне управління розвідки МО України.
Внаслідок льотних випробувань двох літаків Су-30СМ над Іркутськом, один із них зазнав аварії та впав на житловий будинок. Екіпаж загинув. Відомо, що обидва літаки проходили випробування після проведення ремонтних робіт. Один із них після виконання плану польоту приземлився на аеродромі, другий залишився у повітрі, а екіпаж 20 хвилин не виходив на зв'язок.
Перший літак злетів знову і наблизився до винищувача. Пілоти візуально засвідчили, що екіпаж аварійного літака загинув, ймовірно, через несправну кисневу систему. Після закінчення палива несправний літак упав на житловий будинок у районі Новоленіно.
Катастрофа російського літака пов'язана із низьким рівнем виконання ремонтних робіт. В результаті під час польоту відбулася розгерметизація салону. Екіпаж не зміг катапультуватись, що призвело до загибелі обох пілотів. Ім'я одного із загиблих – Віктор Крюков.
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