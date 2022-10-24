Кулеба запросив МАГАТЕ перевірити об’єкти, які рф видає за місця розробки "брудної бомби" [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Україна офіційно запросила Міжнародне агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ) перевірити об’єкти, які рф описує як місця розробки "брудної бомби".
Про це повідомляє МЗС України.
Очільник МЗС України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.
"У розмові з гендиректором Рафаелем Гроссі я офіційно запросив МАГАТЕ негайно надіслати експертів на мирні об’єкти в Україні, які РФ брехливо описує як місця розробки "брудної бомби", - заявив Кулеба.
Гроссі погодився на таку пропозицію. Як заявив Кулеба, Україна була і залишається прозорою.
"Нам немає чого ховати", - додав Кулеба.
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