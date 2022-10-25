Єдина зброя "масової поразки", яка має в Україні гордість, сміливість і спрагу перемогти ворога.

Про це повідомляє головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час телефонної розмови з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Залужний запевнив, що російські звинувачення щодо планів України застосувати "брудну бомбу" є дезінформацією, а ЗСУ не мають жодного виду зброї масової поразки.

Він наголосив, що ЗСУ змушені захищати своїх дітей, батьків, будинки від неспровокованої агресії росіян.

"Мені байдуже, які історії вигадує росія для того, щоби вбивати українців. Я все одно захищатиму свій народ і свою країну", - заявив Залужний.

Він також розповів Міллі, що ЗСУ проводять активну оборону та наступальні дії у головних напрямках з метою звільнення населених пунктів, вирівнювання лінії фронту, заняття панівних висот та вигідних рубежів. Ситуація на фронті напружена, але цілком контрольована, зазначив він.

"Росіяни проводять сплановані інформаційні операції для введення в оману з приводу своїх реальних намірів, проте ці спроби зазнають невдачі - ми бачимо реальний стан справ і реагуємо належним чином", - сказав генерал.

У відповідь на запитання свого американського колеги про способи та засоби протидії масованим атакам БПЛА типу Shahed-136 Залужний поділився досвідом ЗСУ.