У вівторок, 25 жовтня, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, який прибув до України, звернувся з посланням до українців. Про це повідомляється у Twitter прес-секретаря президента Керстін Гаммелін.

Він побував у Корюківці Чернігівської області, де вже був роком раніше.

Моє послання народу України: ви можете розраховувати на Німеччину! Ми продовжуватимемо підтримувати Україну: у військовому, політичному, фінансовому та гуманітарному відношенні.

І водночас Штайнмаєр звернувся до всіх німців.

Давайте ніколи не забувати, що ця війна означає для людей тут (в Україні, - ред.)! Попри всі тягарі, які приносить війна і нам у Німеччині - давайте на хвилинку подивимося очима українців, тоді ми знаємо, що їм потрібна наша повна солідарність і підтримка - доти, поки це необхідно, - додав він. - Це також питання якнайшвидшого відновлення зруйнованої інфраструктури, ремонту електромереж, водопроводів, систем опалення, усунення вузьких місць у подачі електроенергії.

Як пише Spiegel, після прибуття до Києва, Штайнмаєр вирушив до північної України. Доїхавши поїздом до Чернігова, він автомобілем дістався міста Корюківка, де вже був рік тому.

Відомо, що Штайнмаєр та президент України Володимир Зеленський звернуться до муніципалітетів та міст Німеччини із закликом укласти короткострокові партнерські відносини. Для цього й розмови тет-а-тет вони знову повернуться до Києва.