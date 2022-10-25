На вході до берлінського будинку економіки десятки журналістів. Цей бізнес-форум німці та українці започаткували ще п'ять років тому. Утім, жодного разу захід не викликав такого інтересу, як сьогодні.

Почесні гості - український прем'єр та німецький канцлер приходять на форум разом. І урочисто його відкривають. Олаф Шольц обіцяє - німці будуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Як під час війни, так і після її завершення. Бо відбудова нашої країни стане справжнім викликом для західних партнерів.

Олаф Шольц, канцлер Німеччини:

Вже зараз ясно, що відбудова України буде завданням поколінь. Жодна країна, жодний донор чи міжнародна організація не впорається з цим самотужки. Тому вже зараз важливо визначити пріоритетні напрямки цього процесу.

Масштаби окреслює український прем'єр. Експерти вже оцінили завдані нашій країні збитки у 350 мільярдів євро. І це станом на червень. Денис Шмигаль закликає німців інвестувати, щоб допомогти Україні та оживити власну економіку.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Наше велике відновлення стане бустером для економіки Європи. Бустером, трампліном, прискорювачем, каталізатором. Як хочете можете це називати, але я в цьому переконаний. План відновлення України це не про те, як повернути все назад. Це про те, як рухатися спільно вперед. І в процесі нашої трансформації відкриються абсолютно нові можливості для європейського бізнесу.

План відбудови за зразком "плану Маршалла" вже розробили німецькі експерти. Півсотні провідних фахівців підготували досьє з пропозиціями для потенційних інвесторів. Модернізувати Україну будуть за лекалами Євросоюзу.

Олаф Шольц, канцлер Німеччини:

При відбудові України ми матимемо на увазі майбутнє членство України в ЄС. Тобто, логістичний та транспортний сектор, транспортну інфраструктуру ми модернізуватимемо так, щоб Україна була повністю пов'язана з внутрішнім ринком ЄС.

Пообіцяла Німеччина й екстрену допомогу, щоб допомогти Україні хоч трохи мінімізувати наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Мова йде, про трансформатори, генератори та обладнання для очищення води.