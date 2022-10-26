В ніч на середу, 26 жовтня, окупанти обстріляли Оріхів та село Преображенка Запорізької області реактивними системами залпового вогню з запалювальними боєприпасами. Про це заявив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Дві людини загинули, одна отримала поранення.

Вже відомо, що двоє людей загинули та одна поранена в селі Преображенка.

Крім того, за словами очільника регіону, внаслідок атаки виникли пожежі в багатоповерховому будинку в центрі Оріхова та приватних будинках навколо.

Горіло шість квартир. Загальна площа пожежі була понад 400 кв м. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Також Старух показав відео наслідків нічних обстрілів Оріхова та села Преображенка.