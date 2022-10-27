Президент Ізраїлю Іцхак Герцог заявив про обмеження, які не дозволяють Єрусалиму передати Україні ППО. Водночас його країна готова надавати нелетальну продукцію.

"Є зброя, для якої у нас навіть немає експортної версії. Є речі, які ми не хочемо, щоб вони потрапили до рук наших ворогів. Є секрети, які ми не можемо передати. Але там, де ми можемо допомогти, ми намагаємося допомогти", - заявив президент.

Відповідаючи на критику щодо позиції Єрусалиму, Герцог нагадав, що Європа та США також мають певну військову техніку, якою вони не готові ділитися з Україною.

Також він відзначив, що наразі Ізраїль "аналізує ситуацію" довкола іранських безпілотників, які росія почала використовувати проти України.