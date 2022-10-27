Президент Ізраїлю пояснив, чому його країна не може передати ППО Україні [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Президент Ізраїлю Іцхак Герцог заявив про обмеження, які не дозволяють Єрусалиму передати Україні ППО. Водночас його країна готова надавати нелетальну продукцію.
"Є зброя, для якої у нас навіть немає експортної версії. Є речі, які ми не хочемо, щоб вони потрапили до рук наших ворогів. Є секрети, які ми не можемо передати. Але там, де ми можемо допомогти, ми намагаємося допомогти", - заявив президент.
Відповідаючи на критику щодо позиції Єрусалиму, Герцог нагадав, що Європа та США також мають певну військову техніку, якою вони не готові ділитися з Україною.
Також він відзначив, що наразі Ізраїль "аналізує ситуацію" довкола іранських безпілотників, які росія почала використовувати проти України.
по темі
Російські окупанти вночі 27 жовтя обстріляли Запоріжжя з реактивних систем залпового вогню "Смерч"
Розслідування щодо постачання росії іранських дронів-камікадзе серії Mohajer і Shahed повинно розпочатися негайно
Від росії можна очікувати будь-яких провокацій, але наразі немає підстав вважати, що окупанти підірвуть Каховську ГЕС
У вівторок, 25 жовтня, українські військові не дали росіянам просунутися в Донецькій області, зокрема біля Бахмуту та Авдіївки
Правоохоронці провели огляд звільненої території Кочубеївської громади у Херсонській області та виявили невикористані боєприпаси рф