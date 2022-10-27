З початку війни в Україні зросла кількість людей із серцево-судинними захворюваннями. Лише за 8 місяців повномасштабного вторгнення на Буковині гострий інфаркт міокарда зареєстрували у 852 пацієнтів. Це майже на сорок відсотків більше, ніж торік. Лікарі кажуть, на таку невтішну статистику вплинули стреси через війну. На щастя, завдяки вчасному хірургічному втручанню герої в білих халатах рятують людські життя.

На операційному столі - Ганна Яківна з Мелітополя Запорізької області. Жінці - 58. До Чернівців приїхала нещодавно, її рідні залишилися під окупацією. Постійні хвилювалася за них, стреси війни. Серце не витримало, зупинилося просто в машині. А далі - клінічна смерть. Та медикам Чернівецького кардіоцентру - вдалося повернули її до життя.

Віталій Ольховик, лікар-кардіолог:

Були проведені реанімаційні заходи, зупинка тривала 26 хвилин, в такому стані була доставлена у нашу лікарню. Потім була взята на операційний стіл, проведена коронарографія, в судинках серця було знайдено тромб, його було забрано і відновили прохідність самої судини і поклали стент-систему, яка є якраз рятівна для даної пацієнтки.

Одразу на операційному столі стан Ганни Яківни стабілізувався. Її перевели у відділення інтенсивної терапії.

Ганна Яківна, пацієнтка:

Слава Богу, я дуже благодарна лікарям. Зараз краще ніж було, дуже боліло серце, пекло. У мене 13 дітей, серце трошки вже… капалася я, але до такого не доходило. Прийшлося от таке мені пережить. Весь час спокою нема, там у нас ще діти лишилися, чоловік там лишився.

Попереду у пані Ганни ще тривалий період відновлення.

Дмитро Онофрейчук, лікар-анестезіолог:

Середній термін перебування у відділенні від 14 до 28 днів, взагалі в кардіоцентрі, а далі вже період реабілітації, проводиться спостереження в поліклініці відповідно, надається допомога пацієнтам по стабілізації стану і поверненню до звичного способу життя.

Чернівецькі кардіологи кажуть, щодня роблять до 10 таких операцій. Хворих із гострим інфарктом міокарда на Буковині суттєво побільшало. Серед пацієнтів багато і вимушених переселенців.

Ірина Маковійчук, генеральний директор кардіологічного центру:

Порівняли показники аналогічних періодів, взяли 9 місяців минулого року і 9 місяців поточного року, то помітили зростання кількості звернень до закладу з приводу діагнозу гострий інфаркт Міокарда на 39 відсотків. І на 47 відсотків у нас зросла кількість інвазивних втручань, які були проведені під час цих станів для пацієнтів з гострим коронарним синдромом.

Відділення для хворих з інфарктом міокарда - наразі переповнене. Аби точно визначити стан серця і судин - чернівецькі кардіологи використовують узд-апарат, на якому дослідження роблять через стравохід.

Уляна Скутар, завідувачка відділення рентгенодіагностики та ультразвукових методів дослідження кардіологічного центру:

Ми можемо побачити тромб, який не видно через звичайне ехо, ми можемо побачити всі стулки клапанів близько і в збільшеному вигляді і всі дефекти, всі недоліки, які нас цікавлять.

Медики наголошують: у випадку інфаркту - головне допомогу надати максимально швидко. І нагадують, найнебезпечніший симптом - різкий і пекучий біль у грудях.

Віталій Ольховик, лікар-кардіолог:

Проводити обстеження, людям після 50 років можна проводити коронарографію діагностичну - це є методи дослідження судинок серця, щоб попередити інфаркт. Краще його діагностувати. Рекомендація берегти себе, пити ліки, тримати дієту, вести здоровий спосіб життя.

І в разі перших негараздів із серцем - одразу звертатися до лікарів. Зокрема, якщо помітили такі симптоми - як нерівномірне серцебиття, запаморочення та слабкість.