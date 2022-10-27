Медики черкаської екстреної допомоги отримали унікальний евакуаційний автобус [ Редагувати ]
Унікальний евакуаційний автобус отримали медики екстреної допомоги на Черкащині. Його українцям передали закордонні партнери. Транспорт обладнаний, щоб одночасно перевозити кількох пацієнтів у критичному стані, і надавати будь-яку допомогу. Черкаські медики тиждень навчалися в Польщі, щоб користуватися всіма перевагами евакуаційного автобуса. Про результати - далі.
Такий ліфт дозволяє комфортно і безпечно піднімати лежачих хворих у салон евакуаційного автобуса. За кермом цього дива - Юрій Білич. Чоловік уже переконався: транспорт надзвичайно зручний для перевезення тяжких хворих.
Юрій Білич, водій:
Їхати потрібно легше, бо хворі різні бувають, де помаленьку, де бистріше, це треба буде дивитись по стану хворих в цьому автомобілі. Краща амартизація, він обладнаний світловою сиреною, ще спереду ітиме машина супроводу, це буде набагато швидше ніж звичайним автомобілем.
Далі екскурсію проводить фельдшер Дмитро. Автобус переобладнаний під потреби хворих у критичному стані, тут є усе необхідне задля контролю за життєвими показниками.
Апарат для штучної вентеляції легень, монітор для моніторингу пацієнта, можем визначати і тиск, і пульс, і сатурацію.
Працювати у таких умовах медикам буде зручніше, до того ж, економляться ресурси екстреної медичної допомоги.
Дмитро Нехаєнко, фельдшер медицини невідкладних станів:
Чотири лежачих, от вам і чотири автівки, в коній автівці по водію і мінімум по 2 мед працівника. Тут буде знаходитись пʼять осіб і два водія - це сім. І всі потерпілі в одному автобусі.
Крім лежачих, є місце ще для 8 пацієнтів, які можуть сидіти. Таких евакуаційних автобусів в Україні нині лише два. І це незамінний транспорт для перевезення постраждалих з одного медзакладу в інший або і за кордон.
Ігор Фесун - керівник Черкаського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф :
Це ініціатива закордонних наших партнерів, там і Сполучені Штати, і Норвегія, і польська сторона приймала участь. Ці автобуси є унікальними і експеримантальними, ми починаємо працювати і в процесі вони будуть допрацьовані.
Медики, які працюватимуть на новому автобусі, тиждень навчалися в Польщі. Говорять - цей транспорт актуальний, а надто - під час війни. Невдовзі команда медиків вирушить ним на перші завдання.
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