"Це інформаційна операція": Зеленський про "відступ" росіян із Херсона [ Редагувати ]
Окупанти не відступили із Херсона. Це інформаційна атака зі спробами виманити українські війська з інших напрямків.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
"Я не бачу, щоб вони тікали з Херсону. Це інформаційна атака. Це така атака для нас, щоб ми пішли туди, щоб перекинули війська з інших небезпечних напрямків. Це була їхня інформаційна операція, вони не готові залишити Херсон. Але вони знають, що, якщо ми досягнемо успіху, вони не матимуть змоги вийти", - зазначив Зеленський.
Відповідаючи на запитання, чи це означає, що війська рф в оточенні, президент України зазначив, що противник знає про цю проблему.
"Їхні найбільш підготовлені солдати на своїх місцях. Ніхто не поїхав. Ми бачимо це і не віримо їм", - додав глава держави.
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