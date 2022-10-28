Ілон Маск розповів, навіщо купив Twitter [ Редагувати ]
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Засновник SpaceX Ілон Маск хоче мати цифрову платформу для обговорення широкого спектру думок. Саме тому він придбав соціальну мережу Twitter.
Про це повідомляється в листі американського мільярдера до рекламодавців.
Винахідник зазначив, що для майбутньої цивілізації важливо дискутувати на різні теми у здоровій манері, не вдаючись до жорстокості.
Ілон Маск наголосив, що хоче допомогти людству, оскільки ЗМІ "підігрівають" полярні крайності та розкол суспільства, бо думають, що це приносить гроші, позбавляючи можливості діалогу.
Водночас він попередив, що і у Twitter не можна буде публікувати "будь-що без подальших наслідків", але пообіцяв, що платформа залишиться "гостинною для всіх".
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