Очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль повідомив про те, що у Рівненській області перевірять внутрішньопереміщених осіб. Про це він написав в Telegram.

Якщо людина не пройде ідентифікацію, то соціальні виплати можуть бути припинені.

За його словами, це зроблять для того, щоб перевірити, чи виплати здійснюють за дотриманням вимог законодавства.

Фахівці перевірять переселенців за адресою проживання. Якщо людини не виявилося вдома, то вона повинна впродовж 10 днів має з'явитися до органу соцзахисту за місцем проживання і пройти там ідентифікацію. Потім переселенці мають підтвердити своє місце проживання. В іншому разі соцвиплати будуть припинені.