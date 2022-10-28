Київ отримав нові системи ППО для захисту об'єктів енергетики - Кличко [ Редагувати ]
Українська столиця отримала нові системи протиповітряної оборони (ППО) для захисту енергетичних об'єктів.
Про це повідомляє мер Віталій Кличо в ефірі телеканалу "Київ".
"Військові мене запевнили, що зараз нове обладнання ППО надійшло до столиці. Небо буде більш захищене. Сподіваємося, що атак та провокацій з дронами камікадзе вже не відбуватиметься", - зазначив мер.
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