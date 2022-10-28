Президенту рф володимиру путіну доповіли, що заходи щодо часткової мобілізації закінчено та в армію набрали 300 тисяч військових. В Україну вже відправили 82 тисячі росіян.

Про це повідомляє міністр оборони рф сергія шойгу.

"Встановлене завдання 300 тисяч осіб виконано, інших мобілізаційних завдань не планується", - заявив Шойгу.

Також міністр доповів путіну, що 82 тисячі мобілізованих направлено в Україну, а ще 218 тисяч мобілізованих удосконалюють свою підготовку на полігонах в рф.

путін на зустрічі з шойгу заявив, що відправляти на передову потрібно лише добре підготовлених мобілізованих.