Частину вже відправили в Україну: в рф заявили, що змогли мобілізувати 300 тисяч осіб [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Президенту рф володимиру путіну доповіли, що заходи щодо часткової мобілізації закінчено та в армію набрали 300 тисяч військових. В Україну вже відправили 82 тисячі росіян.
Про це повідомляє міністр оборони рф сергія шойгу.
"Встановлене завдання 300 тисяч осіб виконано, інших мобілізаційних завдань не планується", - заявив Шойгу.
Також міністр доповів путіну, що 82 тисячі мобілізованих направлено в Україну, а ще 218 тисяч мобілізованих удосконалюють свою підготовку на полігонах в рф.
путін на зустрічі з шойгу заявив, що відправляти на передову потрібно лише добре підготовлених мобілізованих.
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