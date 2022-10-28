Пентагон оголосив новий пакет військової допомоги для України: що до нього увійде [ Редагувати ]
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Міністерство оборони США оголосило про виділення нового пакету військової допомоги на суму 275 млн доларів.
Про це повідомляє в Twitter репортер Politico Лари Селігмен.
За її словами, новий пакет включає додаткові боєприпаси для HIMARS, броньовані автомобілі HMMWV, антену супутникового зв'язку та багато іншого. Що стосується антени, то вона не має відношення до системи Starlink.
Американські журналісти публікують приблизний список:
- боєприпаси для ракетних систем HIMARS
- 500 високоточних артилерійських снарядів
- дистанційні протимінні системи
- автомобілі "Хамві"
- стрілецька зброя та патрони
BREAKING: DOD announces the latest military aid package for Ukraine, for $275M. Includes additional ammo for HIMARS, Humvees, satellite communications antenna, and more. Full list TK— Lara Seligman (@laraseligman) October 28, 2022
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