Відключення світла: стало відомо, коли графіки стануть плановими [ Редагувати ]
Наразі ситуація з енергозабезпеченням в Україні залишається критичною, але з наступного тижня графіки відключення світла стануть плановими, а не аварійними.
Про це повідомляє заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
Він заявив, що для відновлення стабільного енергоживлення потрібен час.
"Енергозабезпечення - ситуація залишається екстреною. Продовжуємо працювати. З наступного тижня графіки стануть плановими, а не аварійними", - повідомив Тимошенко.
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