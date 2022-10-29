росія не досягла прогресу на фронті - ISW [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
російські війська не досягли значного прогресу в районі Бахмута і в цілому вздовж лінії фронту.
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Окупанти домоглися обмеженого наступу на український опорний пункт в Бахмуті, але дуже повільними темпами та з великими втратами.
росія фальсифікує заяви про настання в районі Бахмута, щоб зобразити свої успіхи як мінімум в одному секторі на тлі великих втрат на північному сході та півдні України.
Завершена мобілізація в росії навряд чи вплине на бойову міць росії, пишуть аналітики.
Президент рф володимир путін описав співвідношення 50 на 50 між мобілізованим персоналом для бойових та допоміжних операцій в Україні.
Це співвідношення передбачає, що загалом 150 тисяч мобілізованих військовослужбовців буде розгорнуто для бойових дій в Україні після завершення навчання, ймовірно, десь у листопаді.
Направлення росією 41 тисячі погано навчених військовослужбовців в Україну, можливо, тимчасово зміцнив російські оборонні лінії, хоча ці резервісти ще не зіткнулися з тяжкістю великого і підготовленого українського контрнаступу, зазначають експерти.
Розгортання не призвело до значного збільшення бойової сили росії. Таким чином, розгортання додаткових 110 тисяч мобілізованих у бойових частинах навряд чи змінить траєкторію війни, вважають аналітики.
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