У районі Майорська на Донеччині ЗСУ знищили близько 300 росіян, які готувалися до нападу.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Близько 60 легкопоранених було доставлено наступного дня до медичних закладів Горлівки. У Червонопопівці Луганської області знищено до 20 військовослужбовців противника, а близько 30 окупантів зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

У зв'язку з нестабільною роботою санітарної авіації, неготовністю медичної інфраструктури Білгородської області, стовідсотковим завантаженням лікарень противник змушений евакуювати поранених автобусами до сусіднього Вороніжа.

Минулої доби ЗСУ відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Водяне, Кам'янка та Невельське Донецької області. Натомість ворог завдав 4 ракетних і до 25 авіаційних ударів, здійснив понад 70 обстрілів із РСЗВ. Ударів зазнали райони більш ніж 35 населених пунктів. Серед них – Сіверськ та Пречистівка Донецької області; Малі Щербаки Запорізької області; Давидів Брід та Мала Сейдемінуха на Херсонщині та Кобзарці Миколаївської області.

У Бериславі Херсонської області окупанти масово перевдягаються у цивільний одяг та заселяються у приватні будинки. Триває так звана "евакуація" окупантів із тимчасово зайнятої території Херсонської області, у тому числі й медичних закладів. З лікарень Херсона вивозиться все обладнання та медикаменти. Лікарям, які відмовляються виїжджати, заборонено заходити на територію лікарень навіть за особистими речами.

Наша авіація завдала 24 ударів по районах зосередження озброєння та військової техніки, а також позицій комплексів ППО противника. На різних напрямках наші підрозділи ППО збили два штурмовики Су-25, один вертоліт Мі-8 та один БПЛА ворога. Воїни ракетних військ та артилерії вразили позиції батареї самохідних артилерійських установок та інші важливі військові об'єкти супротивника.