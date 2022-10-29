ЗСУ знищили поблизу Кремінної близько 20 окупантів - Гайдай [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Українські захисники у селі Червонопопівка Луганської області знищили 20 окупантів. Ще 30 російських солдатів отримали поранення.
Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай в Telegram.
За його словами, українські артилеристи продовжують знищувати російські склади з боєкомплектами, казарми та техніку окупантів. Чергове влучання було поблизу Кремінної.
"У Червонопопівці знищено до 20 військовослужбовців противника, а близько 30 окупантів отримали поранення різного ступеня важкості", - зазначив Гайдай.
При цьому він підкреслив, що окупанти тероризують місцеве населення. Після посилення комендантської години колаборанти та російські військові проводять особистий огляд людей, їх речей, житла, транспортних засобів, а при підставах - затримують громадян і транспортні засоби.
"Тобто, сподобалась квартира - можна її безпідставно обшукати, зайти щось цікаве. Ну або цінне", - додав голова Луганської ОВА.
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