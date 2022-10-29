В Україні переводять годинники традиційно двічі на рік. Вже цієї неділі, 30 жовтня, відбудеться перехід на зимовий час.

Перехід із літнього на зимовий час і навпаки в Україні розпочався ще за радянських часів. Цій традиції понад 40 років. З 1981 року стрілки годинника переводили на годину вперед у березні, а у жовтні починався зимовий час з переведенням на одну годину назад.

Із проголошенням незалежності практика сезонного часу продовжилась. У 1996 році на законодавчому рівні було закріплено, що перехід на зимовий час в Україні здійснюється о 04:00 в останню неділю жовтня, а літній час починається в останні вихідні березня.

Верховна Рада кілька разів намагалася скасувати переведення годинників, але поки що безуспішно. У 2011 році депутати не змогли дійти єдиної думки, який час треба залишити – літній чи зимовий.

Навесні 2021 року парламентарі ухвалили в першому читанні законопроект №4201 ("Про обчислення часу в Україні"), який пропонував закріпити по всій території країни єдиний київський час.

Передбачалося, що Україна залишиться на зимовому часі UTC+2 – природному для нашої країни. На користь відмови від переведення стрілок годинників в Раді говорили про доведені факти негативного впливу на здоров'я людей щорічного переходу на літній час.

Проте депутати не змогли затвердити законопроект у другому читанні та відправили його на доопрацювання. Подальшому розгляду документа завадило повномасштабне вторгнення рф.

Коли потрібно перевести стрілки у 2022 році

Традиційно, зимовий час в Україні розпочнеться в останню неділю жовтня.

Цього року необхідно перевести стрілки годинника на одну годину назад в ніч із суботи на неділю – о 04:00 30 жовтня. Перехід на літній час відбудеться 26 березня 2023 року о 03:00.