ЗСУ близько 90 разів обстріляли позиції росіян на півдні [ Редагувати ]
Джерело: Укринформ
Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ з початку доби близько 90 разів обстріляли позиції окупантів на півдні.
Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" у Facebook.
"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано близько 90 вогневих завдань у районах зосередження ворожої техніки та живої сили", - розповіли у ОК "Південь".
Там також зазначають, що в ході атак ЗСУ було завдано ударів по позиціях систем ППО окупантів та по пунктах технічного та логістичного забезпечення.
При цьому точна кількість ворожих втрат поки невідома та ще уточнюється.
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