Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ з початку доби близько 90 разів обстріляли позиції окупантів на півдні.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" у Facebook.

"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано близько 90 вогневих завдань у районах зосередження ворожої техніки та живої сили", - розповіли у ОК "Південь".

Там також зазначають, що в ході атак ЗСУ було завдано ударів по позиціях систем ППО окупантів та по пунктах технічного та логістичного забезпечення.

При цьому точна кількість ворожих втрат поки невідома та ще уточнюється.