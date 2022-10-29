Попри обстріл росією морських портів та енергетичної інфраструктури Україна не має наміру припиняти роботу "зернового коридору". Про це повідомляється у Facebook Міністерства інфраструктури України.

Хочемо наголосити, що реалізація "Ініціативи" має виключно гуманітарний характер. Саме тому українська сторона не зупинила коридор, навіть незважаючи на російські атаки 23 липня (наступного дня після підписання "Ініціативи"), 23 вересня – на порт "Одеса", а також нещодавні атаки на енергетичну інфраструктуру, які знеструмили портову інфраструктуру.

З 1 серпня, з моменту виходу з українського порту "Одеса" першого судна, було експортовано понад 9 мільйонів тонн продовольства, з них понад 5 мільйонів тонн – до країн Африки та Азії. У рамках Всесвітньої Продовольчої Програми під егідою ООН до країн, що перебувають на межі голоду, було відправлено 190 тисяч тонн української пшениці.