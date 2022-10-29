Українські військові за два останні дні знищили вісім арсеналів окупантів із різним озброєнням. Про це повідомляється у Telegram речника Одеської ОВА Сергія Братчука.

Крім того, сьогодні ввечері успішними діями артилеристів ЗСУ знищено російський склад з озброєнням та снарядами у Скадовському районі Херсонської області.