Голодні ігри: Кулеба про вихід росії з "зернової угоди" [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Російська федерація заявила про вихід з "зернової угоди". Рішення щодо повернення "голодних ігор" кремль прийняв ще у вересні.
Про це повідомляє у Twitter-акауні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
"Призупинивши свою участь у зерновій угоді під надуманим приводом вибухів за 220 кілометрів від зернового коридору, Росія блокує 2 мільйони тонн зерна на 176 суднах, які вже знаходяться в морі - достатньо, щоб прогодувати понад 7 мільйонів людей. Росія спланувала це заздалегідь", - пише Кулеба.
За словами міністра, черга з кораблів накопичується у Чорному морі ще з вересня. Росія умисно затримувала функціонування зернового коридору й намагалась зірвати угоду.
Кремль свідомо повернув "голодні ігри" й наразі намагається виправдати своє рішення.
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