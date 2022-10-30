В Україну йде холод: прогноз погоди на 31 жовтня [ Редагувати ]
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Із приходом нового тижня прийде нова погода: згідно з прогнозом синоптиків, 31 жовтня стовпчики термометрів різко поповзуть вниз.
Укргідрометцентр інформує, що у понеділок температура вночі знизиться до +1°...+7°, а вдень термометри показуватимуть +8°...+14°. Йтимуть дощі.
Втім, така погода накриє не всю Україну, але її більшу частину. Виняток становитимуть західні області. Там буде сухо, і ще відносно тепло - +13 ... +18 °. Однак, ночі стануть помітно холоднішими.
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