У путіна висловилися про переговори зі США [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Основою для переговорів президента рф володимира путіна з президентом США Джо Байденом має стати нібито "бажання США прислухатися до занепокоєнь Росії щодо гарантій безпеки" і "повернутися до стану на грудень-січень".
Про це повідомляє прес-секретар путіна дмитро пєсков.
"Бажання Сполучених Штатів прислухатися до наших занепокоєнь, тобто фактично бажання Сполучених Штатів повернутися до стану на грудень-січень і поставити питання, те, що пропонують росіяни, може, не все нас влаштовує, але, можливо, варто все-таки з ними сісти за стіл переговорів. Я маю на увазі проекти документів, які були передані і до Брюсселя, і до Вашингтона", - сказав він.
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