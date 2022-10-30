Основою для переговорів президента рф володимира путіна з президентом США Джо Байденом має стати нібито "бажання США прислухатися до занепокоєнь Росії щодо гарантій безпеки" і "повернутися до стану на грудень-січень".

Про це повідомляє прес-секретар путіна дмитро пєсков.

"Бажання Сполучених Штатів прислухатися до наших занепокоєнь, тобто фактично бажання Сполучених Штатів повернутися до стану на грудень-січень і поставити питання, те, що пропонують росіяни, може, не все нас влаштовує, але, можливо, варто все-таки з ними сісти за стіл переговорів. Я маю на увазі проекти документів, які були передані і до Брюсселя, і до Вашингтона", - сказав він.