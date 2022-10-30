У росії заявили, що безпілотники, які нібито "атакували" Севастопольську бухту в суботу, 29 жовтня, було запущено з узбережжя неподалік Одеси. У Міноборони рф вважають, що нібито одного з них навіть було запущено з борту корабля, залученого у вивезенні агропродукції з України "зерновим коридором".

Про це повідомляє Міноборони рф.

При цьому в Кремлі, виходячи з нових "доказів", вважають, що "дрони рухалися зоною безпеки в коридорі, яким вивозилося українське зерно". Виходячи з версії рф, після цього БПЛА раптом різко "змінили маршрут у напрямку російського пункту базування кораблів у Севастополі".

При цьому один із них, виявляється, був запущений із морської акваторії зони безпеки "зернового коридору" в Чорному морі. Посилаючись на думку деяких "фахівців", в рф зробили висновок, що це може нібито "свідчити" про запуск БПЛА "з борту одного з цивільних суден, зафрахтованих... для вивезення сільськогосподарської продукції з морських портів України".

При цьому в Міноборони рф вважають, що на безпілотниках, нібито, "були встановлені навігаційні модулі виробництва Канади".