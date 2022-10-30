У росії вигадали нове "пояснення" блокуванню "зернової угоди" [ Редагувати ]
У росії заявили, що безпілотники, які нібито "атакували" Севастопольську бухту в суботу, 29 жовтня, було запущено з узбережжя неподалік Одеси. У Міноборони рф вважають, що нібито одного з них навіть було запущено з борту корабля, залученого у вивезенні агропродукції з України "зерновим коридором".
Про це повідомляє Міноборони рф.
При цьому в Кремлі, виходячи з нових "доказів", вважають, що "дрони рухалися зоною безпеки в коридорі, яким вивозилося українське зерно". Виходячи з версії рф, після цього БПЛА раптом різко "змінили маршрут у напрямку російського пункту базування кораблів у Севастополі".
При цьому один із них, виявляється, був запущений із морської акваторії зони безпеки "зернового коридору" в Чорному морі. Посилаючись на думку деяких "фахівців", в рф зробили висновок, що це може нібито "свідчити" про запуск БПЛА "з борту одного з цивільних суден, зафрахтованих... для вивезення сільськогосподарської продукції з морських портів України".
При цьому в Міноборони рф вважають, що на безпілотниках, нібито, "були встановлені навігаційні модулі виробництва Канади".
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В цьому переконані впевнені в українському МЗС та закликають ООН і Туреччину надіслати москві чіткий сигнал про неприпустимість "голодних ігор". Адже заручниками стануть мільйони людей в Азії та Африці.
Позиція Америки - далі, в матеріалі нашого спеціального кореспондента Дмитра Анопченко. Він - у Вашингтоні.
За три тижні до завершення терміну дії документа країна-агресор образилася через так звані "масовані авіаційні й морські удари" по кораблях федерації, що начебто чергували в районі "зернового коридору" поблизу Севастополя.
Чинна угода була укладена терміном на 120 днів. І тепер у москві вимагають її перегляду. Про ризики розкаже Анна Басова.
Перший заступник постійного представника росії при ООН дмитро полянський заявив, що у відповідь на москва може "переглянути співпрацю" і не продовжити "зернову угоду".