Гаубиці, бронетранспортери, протитанкове та інше озброєння. Другий пакет допомоги готує для України Австралія. Австралійські військові також проведуть у Великій Британії навчання українських вояків. Наступний матеріал, створений спільно з кореспондентами Військового телебачення, - про бронетранспортер "Бушмастер". Наші бійці вже мають досвід роботи на таких машинах. І найближчим часом отримають ще 30 цих потужних БТРів.

Захистити десант від куль та мін. Швидко доправити бійців до місця виконання задачі. Не злякатися бездоріжжя, спеки та холоду. З усіма цими завданнями на відмінно справляється колісний повнопривідний бронеавтомобіль "Бушмастер".

Перший "Бушмастер" презентували в Австралії ще наприкінці 90-х. Бронеавтомобіль розробляли у першу чергу для пересування австралійськими пустелями. Але машина добре пристосувалася й до роботи в українських лісах.

Олег Плаксій, кореспондент Військового телебачення:

Австралійські Бушмастери добре зарекомендували себе в підрозділах ДШВ під час наступу на Харківщині, зокрема на Ізюмському напрямку.

Це відео - зняте півтора місяця тому, саме коли українська армія звільняла від рашистів населені пункти Харківської області.

Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:

На даний момент "Бушмастер" є з чим сравніть, машинка доволі така, капсула надійна, для транспортировки особового складу зарекомендувала себе на наших дорогах досить гарно, витримавши 2 постріла з РПГ, склад уцілів. Дякуючи такій капсулі, такій броні і тому, що машина може витримати 8 кг тротіла, це результат для бойової машини досить добрий.

На підтвердження того, що машина добре тримає удар і надійно захищає бійців усередині, - ось ці сліди від куль на броні одного з "Бушмастерів", який використовують наші захисники на передовій.

Володимир, військовослужбовець Збройних сил України:

Австралійська машина називается "Бушмастер", зарекомендувала себе досить не погано. В зв'язку з тим, що на початку війни ми не мали такого транспорту, не мали протиосколкового захисту, а ця машина тримає осколки, так як ми виїзжали з міста Лисичанськ і був у нас випадок, міна біля колеса розірвалася, 82-га, колесо хоч і пошматувало, але ми доїхали своїм ходом, осколки витримала, особовий склад залишився живий неушкоджений. З власного досвіду 82 міну витримав і 120 міна прилетіла ззаду на іншому "Бушмастері", двері витримали, майже впритул прилетіла, лише скло пробило, насквозь не було, особовий склад лишився цілим.

Втім "Бушмастер" - це не лише про безпеку. Бійці кажуть - усередині комфортно і у спеку, і у холоди.

Володимир, військовослужбовець Збройних сил України:

А так для перевозки особового складу досить комфортна, кондиціонер, що немало важливо літом, плюс обігрів, вмістимість яка, сідушкі м'які.

Попри те, що австралійський БТР у першу чергу призначений для транспортування особового складу, наші воїни зможуть прийняти бій, навіть не виходячи з машини.

Володимир, військовослужбовець Збройних сил України:

На модуль зараз встановлений кулемет 7,62, а також гранатомет МК-19 ставиться. МК-19 досить непогано себе зарекомендував, і вели ним бої, він на 2,2 км може кидати гранати, дуже висока точність у нього і скорострільність. Бойовий модуль відрізняється дуже високою точністю і тепловізійним прицілом, стріляли на 800 м і попадали у консервну банку, чудова, надійна річ. Дозволяє вести вогонь з середини, наводиться з середини, камера, зум дуже хороший, вести вогонь дуже зручно.

Єдина особливість, до якої нашим захисникам треба певний час звикати, - кермо розташоване з правого боку машини.

Володимир, військовослужбовець Збройних сил України: