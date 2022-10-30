Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача: про що говорили [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський в неділю, 30 жовтня, провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.
Зеленський зазначив, що під час засідання обговорили ситуацію на фронті та проаналізували можливі дії російських окупантів.
"Заслухали інформацію про можливі майбутні дії агресора. Детально зупинилися на питанні забезпечення нашого війська боєприпасами й ремонту військової техніки. Наостанок докладно проаналізували вже зроблені задля захисту інфраструктурних та енергетичних об’єктів кроки. Вистоїмо. Доведемо всьому світу, що ми незламні", - написав Зеленський.
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