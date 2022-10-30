Читайте гороскоп на тиждень, щоб дізнатися, що чекає на кожен знак зодіаку.

Овен

Вашi взаємини з оточенням цього тижня будуть побудованi на суперечностях. Смiливi рiшення, потреба змiн примусять дiяти швидко та енергiйно. У особистих стосунках пристрастi розпалюються.

Телець

Вам не захочеться робити зайвих рухiв, якi можуть порушити розмiрений хiд вашого життя. З`явиться нагода додати у свiй свiт ще бiльше краси i зручностi. Ухвалюйте нестандартнi рiшення, дiйте смiливiше, не вiдмовляйтеся вiд роботи за сумiсництвом.

Близнюки

Це один з ключових тижнiв у роцi, коли можна спробувати щось ґрунтовно змiнити або почати з чистого листа. Вам вдасться реалізувати водночас величезну кiлькiсть iдей, а щось можна вiдправити до скарбнички, зробивши резерв на майбутнє. Фiзичнi i психологiчнi перевантаження небажані.

Рак

Ваше ставлення до будинку як фортецi i любов до пам`ятних дрiбниць зараз дещо трансформуються в потребу змiн i реконструкцiй. На гарному енергетичному посилi ви ще можете зайнятися ремонтом або позбутися того, що гальмує ваше прагнення до змiн i оновлення. Можна зайнятися й особистим іміджем.

Лев

Понедiлок i вiвторок порадують вас новими перспективами. Пiсля насиченого активними дiями i спiлкуванням дня прагнiть органiзувати собi спокiйний вiдпочинок удома. Домашня робота почекає, а ось улюбленi захоплення сприятимуть збереженню внутрiшньої рiвноваги. Не забувайте пiклуватися про свiй органiзм.

Діва

На початку тижня спробуйте налаштуватися на новий ритм подiй. Оскiльки розслабитися найближчим часом вам не вдасться, робiть частiше перерви в роботi. Цiлком iмовiрно, що не все залежить вiд вашого бажання. Змiни можуть прийти ззовнi, i вам нiчого не залишиться, як прийняти новi правила гри.

Терези

Намагайтеся свої намiри зробити продуманішими. Ви можете почати щось нове, i краще це зробити на початку тижня, щоб в решту днiв постежити, що з цього вийде i внести необхiднi корективи. А ось в особистому життi ви належним чином оцiните надiйнiсть коханої людини.

Скорпіон

Імовірний прорив у справах. Вiдрядження, переговори iз партнерами складуться успiшнiшо. Ви зможете перевершити себе i проявити дар переконання. Але пам`ятайте, що інтереси зараз мають бути взаємовигідними, а робота в командi – це краще, ніж самостійне просування до мети.

Стрілець

Ваша чутливiсть до ритму подiй допоможе налаштуватися на бiльшу активнiсть. Вашi точнi оцiнки i розумiння сутi ситуацiї все ж таки потребують колективної творчостi. Розподiливши ролi, ви швидше зумiєте досягти мети. Та i в iнших вiдносинах – дружнiх i любовних – ви налаштованi на енергiйне спiлкування.

Козоріг

Налаштовуйтеся змінювати у своєму життi все те, що перестало влаштовувати – графiк роботи, інтер'єр будинку, стиль взаємин з партнерами. Набирайтеся сил, спробуйте відкласти гроші, оскiльки скоро ймовірні проблеми. Проведіть вихiднi разом з коханою людиною де-небудь у тихому i затишному мiсцi.

Водолій

Зараз вам краще розраховувати на свої сили. Доведеться вести економніший спосiб життя i не поспішати з великими придбаннями. Проте не бракувати нових iдей та охочих попрацювати з вами в однiй командi. Дiловi й особистi iнтереси знайдуть точки зіткнення.

Риби

Поки ваша дiяльнiсть не обiцяє особливого прибутку, тож краще орiєнтуватися на розширення зв`язкiв i попереднi домовленостi. Поєднання великодушностi з практичною хваткою допоможуть вам iнтуїтивно вийти на потрiбний рiвень стосункiв i отримати задоволення вiд поточних подiй, пише novograd.city.